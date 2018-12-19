Украина отказалась от перемирия с ЛНР и ДНР на время новогодних праздников

Инициативу народных республик прекратить огонь и провести праздничные дни в тишине и спокойствии она не поддержала.

Представители Донецкой и Луганской народных республик на заседании подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе предложили Украине ввести перемирие с 22 декабря. Но договорённости достичь не удалось.

— Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни, — сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Тем не менее украинская сторона не стала обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы.

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала переброску украинскими военными реактивных систем залпового огня в район линии соприкосновения.