Украина отказалась от перемирия с ЛНР и ДНР на время новогодних праздников

Представители Донецкой и Луганской народных республик на заседании подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе предложили Украине ввести перемирие с 22 декабря. Но договорённости достичь не удалось.
— Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни, — сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Тем не менее украинская сторона не стала обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы.
Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала переброску украинскими военными реактивных систем залпового огня в район линии соприкосновения.
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