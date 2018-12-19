В Крыму задержан член бандформирования с 12 кг взрывчатки

По данным ФСБ, он складывал тротил и боеприпасы в тайник, чтобы затем ими воспользоваться.

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования, у которого обнаружено 12 килограммов тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ рассказали, что это 57-летний россиянин. Он был задержан 12 декабря при въезде в Крым. Выяснилось, что весной этого года мужчина создал тайник, куда складывал боеприпасы и взрывчатку, чтобы их затем использовать.

— Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили указанный схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию, — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный имеет отношение к националистическому "батальону имени Номана Челебиджихана". Эта организация подконтрольна Ленуру Ислямову, который организовал подрыв ЛЭП в Харьковской области Украины в 2015 году.

Ранее сегодня ФСБ сообщала о ликвидации в Ставрополе членов ИГИЛ*, которые при задержании открыли огонь по силовикам.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.