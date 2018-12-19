"Союз" с французским спутником на борту успешно стартовал с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ" с французским военным разведывательным спутником на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция старта велась на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.
Reminder: #Soyuz will deploy its CSO-1 satellite passenger during a one-hour flight sequence. #VS20 #DGA #MUSIS @CNES @AirbusSpace @Thales_Alenia_S pic.twitter.com/uuZcP0c32Z— Arianespace (@Arianespace) 19 декабря 2018 г.
Напомним, что изначально запуск был запланирован на 18 декабря, однако из-за погодных условий он был отложен на сутки: над стартовой площадкой на больших высотах разыгрался сильный ветер.
Спутник оптико-электронной разведки CSO-1 рассчитывают вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Это позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Планируется, что второй такой же спутник будет запущен ракетой "Союз-СТ" в 2021 году.
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