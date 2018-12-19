В Британии не нашли криминала в смерти информатора по делу Магнитского

Следствие назвало маловероятным использование сложно обнаружимого яда либо наличие ошибок в работе с уликами.

Один из главных информаторов по делу Магнитского — российский предприниматель Александр Перепеличный — скончался в Британии в 2012 году, "вероятнее всего", от синдрома внезапной смерти при аритмии. Об этом заявил коронер Николас Хиллиард в ходе заседания центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.

— Я удовлетворён выслушанными свидетельствами и могу спокойно и в надлежащей манере заявить о том, что более велика вероятность того, что он умер по естественным причинам, а именно в результате синдрома внезапной аритмической смерти, — сказал правоохранитель и добавил, что в его распоряжении "нет прямых доказательств противоправного убийства".

Хиллард назвал маловероятным использование сложно обнаружимого яда или ошибки полиции Суррея при работе с уликами, которые помешали бы выявить факт отравления. Коронер подчеркнул отсутствие каких-либо угроз Перепеличному, которые можно было бы связать с его гибелью.

В пользу смерти фигуранта дела Магнитского от естественных причин он назвал то, что 44-летний Перепеличный пытался сбросить вес с помощью бега и был найден на вершине холма, подъём на который был для него очень сложен.

Александр Перепеличный скончался в 2012 году во время пробежки близ своего особняка в британском городе Вейбридж. Ранее в Лондоне его называли ключевым свидетелем по делу Магнитского.