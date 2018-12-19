"Страшно за мир и за США". Клинцевич опроверг слова Трампа о победе над ИГИЛ

По словам парламентария, именно Соединённые Штаты создали экстремистскую группировку.

США не только не разгромили террористов ИГИЛ* в Сирии, но до сих пор продолжают их поддерживать. Так российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал Лайфу заявление американского президента Дональда Трампа.

— Во-первых, они никого не победили. Во-вторых, они "Исламское государство"* (ИГИЛ) создали. И когда оно было наголову практически физически разбито и уничтожено — инфраструктура, система управления, коммуникации, финансовая система, — они продолжали и дальше продолжают поддерживать, — подчеркнул сенатор.

По словам члена Совфеда, если президенту США об этом неизвестно, пусть созовёт руководителей своих спецслужб — они всё расскажут. Клинцевич добавил, что если Трамп знает о покровительстве Вашингтона над ИГИЛ и так говорит, то "страшно за мир и за США".

Напомним, ранее сегодня американский лидер объявил, что США разгромили силы ИГИЛ в Сирии, и приказал начать вывод американских войск из Арабской Республики. Пентагон уже подтвердил начало вывода американских военнослужащих из страны.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.