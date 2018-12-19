Трампа отговаривали от вывода военных из Сирии, чтобы не уступать России

Ему советовали не спешить и выводить американские силы поэтапно, но американский лидер "предпочёл вывести все войска как можно скорее".

Министр обороны США Джеймс Мэттис и другие должностные лица отговаривали президента Дональда Трампа от полного вывода американских войск из Сирии в сжатые сроки. Главным аргументом было то, что это приведёт к расширению влияния России и Ирана в Сирии, сообщает The New York Times.

Трамп с самого начала хотел выполнить своё предвыборное обещание и вывести американские войска из Сирии. Но в апреле этого года он предоставил Пентагону больше времени на завершение операции против ИГИЛ*.

Шеф Пентагона предпринимал активные усилия, чтобы отговорить президента США от вывода американских войск, объясняя это тем, что столь "кардинальный шаг отдаст всю сферу внешнего влияния на Сирию России и Ирану". Лидера США уговаривали хотя бы не спешить и выводить американские силы поэтапно. Но глава государства, "кажется, предпочёл вывести все войска как можно скорее", написано в материале американской газеты.

Напомним, Пентагон подтвердил начало вывода войск США из Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.