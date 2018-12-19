Израиль изучит последствия ухода войск США из Сирии

Биньямин Нетаньяху заверил, что власти страны позаботятся о том, чтобы обеспечить безопасность и защититься от угроз с этого направления.

Власти Израиля изучат последствия вывода войск Соединённых Штатов из Сирии. Об этом сказал глава правительства Биньямин Нетаньяху.

— Мы изучим график его (решения США. — Прим. ред.) реализации, способы и, разумеется, последствия для нас, — сказал израильский премьер. — В любом случае, мы позаботимся о том, чтобы обеспечить безопасность Израиля и защититься от угроз с этого направления.

Нетаньяху добавил, что накануне президент и госсекретарь США рассказали ему о принятом решении и заверили, что имеют "иные рычаги влияния в этом регионе".

Напомним, сегодня Белый дом объявил, что США начинают вывод войск из Сирии. Перед этим президент Дональд Трамп приписал Штатам заслугу в разгроме ИГИЛ* и отметил, что борьба с группировкой была единственной причиной нахождения американских военнослужащих в этой стране.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.