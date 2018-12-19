В российском МИД отреагировали на заявление США о выводе войск из Сирии

Российская сторона рассчитывает, что это положит начало реальной перспективе для политического урегулирования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США о выводе своего контингента из Сирии. На её взгляд, этот шаг может создать хорошую перспективу для политического урегулирования в арабской стране.

— Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, — это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования, — заявила Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что решение США придаст импульс к улучшению ситуации в Эт-Танфе по аналогии с Алеппо и многими другими сирийскими районами, где уже ощущается атмосфера мирной жизни.

— Пока там находились американцы, такой надежды не было, — подчеркнула дипломат.

Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что единственной причиной нахождения войск США в САР была борьба с ИГИЛ*. Теперь же она якобы благодаря Штатам закончена. В Пентагоне тоже не стали скромничать, приписав победу над террористами силам коалиции во главе с США.

К слову, российский МИД неоднократно призывал все страны, у которых есть военные силы в Сирии, вывести их из этой страны. В отличие от российских, они там находятся нелегально, без приглашения со стороны легитимных властей Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.