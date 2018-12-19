Замглавы Минобороны Германии не согласился с Трампом по поводу разгрома ИГИЛ

Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд признался, что не разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что ИГИЛ* разгромлено.
— Я категорически не согласен, — написал он на своей странице в "Твиттере". — Оно (ИГИЛ. — Прим. ред.) трансформировалось в другие формы экстремизма, угроза вполне остаётся в силе.
Напомним, Дональд Трамп сегодня приписал США успех в разгроме ИГИЛ и сообщил, что борьба с группировкой была единственной причиной нахождения войск США в Сирии.
Затем Белый дом объявил о начале вывода американских военнослужащих из САР.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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