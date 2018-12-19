Замглавы Минобороны Германии не согласился с Трампом по поводу разгрома ИГИЛ

По его мнению, террористы просто меняют облик и угроза от них по-прежнему остаётся.

Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд признался, что не разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что ИГИЛ* разгромлено.

— Я категорически не согласен, — написал он на своей странице в "Твиттере". — Оно (ИГИЛ. — Прим. ред.) трансформировалось в другие формы экстремизма, угроза вполне остаётся в силе.

Напомним, Дональд Трамп сегодня приписал США успех в разгроме ИГИЛ и сообщил, что борьба с группировкой была единственной причиной нахождения войск США в Сирии.

Затем Белый дом объявил о начале вывода американских военнослужащих из САР.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.