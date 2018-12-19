США ввели санкции против Петрова и Боширова

Лондон обвиняет их в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Соединённые Штаты внесли в санкционный список россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщили в Минфине США.

По данным британского следствия, Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. Петров и Боширов в этот день были в городе. По версии Лондона, это сотрудники российских спецслужб, которые якобы выполняли задание. В Москве всё это опровергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осуждён на 13 лет за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании.