"Одноклассники" впервые покажут собственный "Голубой огонёк"

По задумке авторов, сценарий новогодней передачи составлялся на основе голосования пользователей соцсети.

"Настоящий Новый год" — так называется новогодняя программа, которую в ночь с 31 декабря на 1 января будут транслировать "Одноклассники", сообщается в блоге соцсети.

По словам создателей, передача будет отличаться от привычных зрителю, поскольку программа мероприятия составлялась не редакторами и сценаристами, а пользователями социальной сети.

Поэтому в эфире звёздные гости программы будут не только исполнять любимые хиты, но и резать салаты, жонглировать мандаринами, устраивать гонки на тележках в супермаркете.

В списке приглашённых — певица МакSим, группа "Моя Мишель", Ёлка, Jukebox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие. Эфир начнётся 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Посмотреть программу можно будет как в официальной группе "Одноклассники. Всё ОК!", так и в эфире телеканала "Мир".