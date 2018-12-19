В новый санкционный список США добавили 18 россиян

Минфин США обнародовал новый санкционный список. Кроме Александра Петрова и Руслана Боширова в нём фигурируют ещё 16 россиян. Кроме того, там три компании и один интернет-ресурс.

В чёрный список включены агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.

Среди физических лиц — сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.

Ранее сегодня США продлили санкции против Артёма Чайки и Гульнары Каримовой.