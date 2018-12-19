В новый санкционный список США добавили 18 россиян

Минфин США обнародовал новый санкционный список. Кроме Александра Петрова и Руслана Боширова в нём фигурируют ещё 16 россиян. Кроме того, там три компании и один интернет-ресурс.
В чёрный список включены агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.
Среди физических лиц — сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.
Ранее сегодня США продлили санкции против Артёма Чайки и Гульнары Каримовой.
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