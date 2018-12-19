В Кирове пьяный водитель "перевоплотился" в привидение — видео

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В Кирове пьяный водитель "перевоплотился" в привидение — видео

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Он пригрозил сотруднику полиции, что тот не будет иметь детей, так как станет бесплодным.

В Кирове сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который решил их напугать, не растерялся и стал говорить, что он дьявол. Мужчина оскорбил правоохранителей, а одному из них и вовсе "накликал" бесплодие. Видео инцидента опубликовано в Mash.

— Ты не можешь детей иметь… Ты никого не будешь иметь, потому что ты… Ты не знаешь, кто я такой. Я твоё привидение, я хуже, я дьявол, — бормотал кировчанин.

Закончилось всё это задержанием "дьявола". Он был доставлен в полицию.

Ранее в Калифорнии пьяный водитель Tesla спал в машине, пока ехал домой на автопилоте.

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