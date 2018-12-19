Снег — это пепел. Уличный художник Бэнкси показал свою новую работу

Английский андеграундный художник, известный как Бэнкси, представил миру свои новые граффити, которые появились на стене гаража в задыхающемся от промышленности городе Порт-Толбот. Видеозапись он опубликовал в своем профиле в "Инстаграме".

Уличная картина расположена на стыке двух стен таким образом, чтобы с разных ракурсов открываться по-новому. Если смотреть на рисунок с одной точки — то виден ребёнок, играющий с летящими снежинками. Но если заглянуть за угол, видно, что это лишь пепел от горящего мусорного контейнера.

Своей работой Бэнкси хочет привлечь внимание к индустриальной атмосфере жизни в городе, где находится один из крупнейших в Европе сталелитейный завод. В конце ролика камера поднимается вверх от картины и показывает вид на предприятие.

Ранее Лайф сообщал, что уличный художник Бэнкси разыграл свою скульптуру в онлайн-лотерее, чтобы помочь собрать деньги для беженцев.