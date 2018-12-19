"Я сторонник отмены санкций". Жан-Мари Ле Пен назвал Крым российским

По словам парламентария, он не был удивлён, что полуостров в итоге воссоединился с РФ.

Евродепутат и основатель партии "Национальный фронт" (сейчас — "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен заявил о необходимости отменить антироссийские санкции, введённые из-за Крыма.

— Лично я являюсь сторонником отмены санкций, и, кроме того, я выступаю за более тесное сотрудничество с Россией... Исторически Крым всегда являлся частью РФ, и я нисколько не удивлён, что он в итоге воссоединился с ней, — сказал он журналистам во время встречи с делегацией Оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Ле Пен рассказал, что бывал в России, путешествовал по городам. Политик посетовал, что ему так и не удалось встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как его дочери Марин Ле Пен это довелось уже два раза.

После беседы глава делегации ЯМЭФ Андрей Назаров вручил евродепутату приглашение на апрельский форум в Ялте, подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым. Ле Пен отметил, что это для него большая честь.