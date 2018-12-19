Опрос: Большинство французов — за акции "жёлтых жилетов"

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Опрос: Большинство французов — за акции "жёлтых жилетов"

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Фото: © РИА "Новости"/Ирина Калашникова

Более половины опрошенных заявили, что протестные акции в стране должны продолжаться.

Около 70% французов поддерживают движение "жёлтых жилетов", которые проводят акции протеста против повышения цен на топливо. Об этом говорят данные опроса компании Elabe.

22% респондентов настроены враждебно по отношению к демонстрантам, а 8% — безразлично. Более половины опрошенных заявили, что протестные акции должны продолжаться, а 46% высказались за их прекращение.

Опрос был проведён онлайн 18 и 19 декабря, на вопросы ответили более тысячи человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона установил новый антирекорд.

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