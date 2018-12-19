"Огромная ошибка в стиле Обамы". В сенате раскритиковали вывод войск США из САР

Мнение Дональда Трампа о победе над группировкой не разделили ни в России, ни в Германии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что вывод американских войск из Сирии является "огромной ошибкой", поскольку террористическая группировка ИГИЛ* ещё не разгромлена.

Withdrawal of this small American force in Syria would be a huge Obama-like mistake. https://t.co/028NOsbyzT — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 19 декабря 2018 г.

— Вывод небольшого американского контингента из Сирии был бы огромной ошибкой в стиле [экс-президента США Барака] Обамы. При всём уважении, ИГИЛ не побеждено в Сирии, Ираке, — написал он в "Твиттере".

Напомним, ранее сегодня американский лидер объявил, что США разгромили боевиков ИГИЛ в САР, и приказал начать вывод американских войск из Арабской Республики. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. Мнение президента США о победе над группировкой не разделили ни в России, ни в Германии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.