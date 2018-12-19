"Огромная ошибка в стиле Обамы". В сенате раскритиковали вывод войск США из САР

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"Огромная ошибка в стиле Обамы". В сенате раскритиковали вывод войск США из САР

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Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Мнение Дональда Трампа о победе над группировкой не разделили ни в России, ни в Германии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что вывод американских войск из Сирии является "огромной ошибкой", поскольку террористическая группировка ИГИЛ* ещё не разгромлена.

— Вывод небольшого американского контингента из Сирии был бы огромной ошибкой в стиле [экс-президента США Барака] Обамы. При всём уважении, ИГИЛ не побеждено в Сирии, Ираке, — написал он в "Твиттере".

Напомним, ранее сегодня американский лидер объявил, что США разгромили боевиков ИГИЛ в САР, и приказал начать вывод американских войск из Арабской Республики. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. Мнение президента США о победе над группировкой не разделили ни в России, ни в Германии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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