ФРС США четвёртый раз за год поднимает базовую ставку

Также понижен прогноз по росту ВВП на следующий год — с 2,5 до 2,3%, по инфляции — с 2 до 1,9%, прогноз по безработице сохранили на уровне 3,5%.

На состоявшемся заседании Федеральной резервной системы США принято решение поднять базовую процентную ставку на 0,25 пункта, до 2,25–2,50%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что это решение регулятора было ожидаемо экспертами рынка, хотя против него в Америке очень активно выступал президент Дональд Трамп.

Нынешнее повышение стало уже четвёртым за текущий год, ранее это случилось в декабре, затем в июне, а потом ещё один раз в сентябре. Такого активного роста ставки не наблюдалось в США достаточно давно. Так, в 2016 году это происходило всего по одному разу, а в 2007–2008 годах ставка и вовсе понижалась, достигнув минимума 0–0,25% в декабре 2008 года.