Под санкции США попал российский журналист Малькевич

Минфин США включил в санкционный список российского журналиста Александра Малькевича, которого ранее задерживали в Вашингтоне. Об этом говорится в документе ведомства.

Главреда ресурса USA Really Александра Малькевича задержали 9 ноября в аэропорту Вашингтона. По словам журналиста, агенты ФБР несколько часов задавали ему вопросы на тему "российского вмешательства", затем выдали уведомление о необходимости регистрации его ресурса в качестве иностранного агента и отпустили на свободу, не предъявив никаких обвинений.

Как ранее сообщал Лайф, Минфин США обнародовал новый санкционный список. Кроме Александра Петрова и Руслана Боширова, а также сотрудницы компании Project Lakhta Елены Хусяйновой в нём фигурируют ещё 15 россиян, три компании и один интернет-ресурс.