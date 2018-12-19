Грызлов: Украина намеренно препятствует "новогоднему перемирию" в Донбассе

Представитель России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина намеренно препятствует установлению перемирия в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

— Украина по надуманным причинам не дала возможности определить дату вступления в силу устойчивого режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, — сказал он на брифинге после очередного заседания группы.

Он добавил, что позиция Киева на проходящих заседаниях, а также в ходе взаимодействия с другими участниками процесса направлена больше на срыв работы контактной группы, а не на поиск решений.

— Украинская делегация делает всё, чтобы размыть повестку заседания, поднимая вопросы, не имеющие отношения к формату минских договорённостей. Представители Украины фактически игнорируют позицию ДНР, ЛНР, — сказал Грызлов.

Подводя общие итоги года, Борис Грызлов отметил, что главным достижением работы контактной группы стало "само продолжение минского процесса, сохранение площадки, на которой могут вести диалог представители Киева, Донецка и Луганска".

Напомним, ранее представители ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести перемирие с 22 декабря, но договорённости достичь не удалось.