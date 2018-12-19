Сенаторы США призвали Трампа провести в Чёрном море операцию против России

Они предложили президенту США "использовать свои полномочия для расширения возможностей украинских военных".

41 американский сенатор предложил президенту США Дональду Трампу провести многонациональную операцию против России в Чёрном море. Текст документа опубликован на сайте одного из инициаторов, сенатора Рона Джонсона.

— США и нашим союзникам необходимо противостоять военной агрессии России в Керченском проливе решительными действиями... Мы должны ответить и ответить силой, — говорится в тексте на сайте Джонсона.

Сенаторы призвали Трампа "использовать свои полномочия для расширения возможностей украинских военных", предоставления Украине дополнительной помощи в сфере безопасности, в особенности на море. Кроме того, документ содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Чёрном море, а также к европейским странам — отказывать российским военным кораблям заходить в свои порты.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию. При этом в Киеве анонсировали новую провокацию кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе.