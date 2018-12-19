Захарова рассказала о перспективах для Сирии после вывода войск США

Вывод войск США из Сирии создаст перспективу для политического урегулирования в САР, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования, — отметила она в эфире Первого канала.

Захарова выразила надежду, что с выводом американских войск из Эт-Танфа и Рукбана "эти точки на карте Сирии пойдут путём Алеппо и других городов, которые уже вернулись к мирной жизни".

— Пока там находились американцы, такой надежды не было, — добавила Захарова.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что США разгромили боевиков ИГИЛ* в Сирии, и приказал начать вывод американских войск из Арабской Республики. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. Мнение президента США о победе над группировкой не разделили ни в России, ни в Германии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.