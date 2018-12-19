Песков: Интерес к Путину с годами только возрастает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интерес к российскому лидеру с каждым годом только возрастает, о чём свидетельствует повышенный интерес журналистов к большой пресс-конференции главы государства.

— Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе, это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире — это обилие конфликтных ситуаций. Третье, это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании конфликтных ситуаций. И четвёртое, естественно, — наша жизнь, страны, которая так или иначе связана с президентом, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Песков добавил, что президент имеет популярность не "в коридорах власти", а среди простых людей. По словам пресс-секретаря, часто во время командировок или каких-то поездок им доводилось сталкиваться с проявлениями народной любви к Путину. При этом президент популярен не только в России, но и во многих странах мира.

Большая пресс-конференция Путина пройдёт в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли в Москве. Сообщается, что на неё аккредитовалось рекордное число журналистов.