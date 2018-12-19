Вышел первый трейлер к новой части "Хеллбоя"

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Вышел первый трейлер к новой части "Хеллбоя"

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Скриншот видео Hellboy (2019 Movie) Official Trailer “Smash Things” – David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane /youtube.com

Американская киностудия Lionsgate Movies представила свой первый трейлер обновлённого фильма Hellboy ( "Хеллбой"), премьера которого запланирована на 12 апреля 2019 года.

Съёмками новой киноверсии "Хеллбоя" занимается режиссёр Нил Маршал, наиболее известный по постановкам эпизодов "Игры престолов" и "Мира Дикого Запада". Главную роль в картине исполняет актёр Дэвид Харбор, а самую коварную злодейку сыграет Милла Йовович.

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