Вышел первый трейлер к новой части "Хеллбоя"

Американская киностудия Lionsgate Movies представила свой первый трейлер обновлённого фильма Hellboy ( "Хеллбой"), премьера которого запланирована на 12 апреля 2019 года.
Съёмками новой киноверсии "Хеллбоя" занимается режиссёр Нил Маршал, наиболее известный по постановкам эпизодов "Игры престолов" и "Мира Дикого Запада". Главную роль в картине исполняет актёр Дэвид Харбор, а самую коварную злодейку сыграет Милла Йовович.
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