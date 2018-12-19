Опять один дома. Маколей Калкин для рекламы повторил культовые сцены из фильма

Американский актёр Маколей Калкин, известный по главной роли в фильме "Один дома" для рекламы голосового помощника Google, повторил сцены из этой картины.

Видео называется "Снова один дома с помощником Google". По сюжету ролика уже взрослый Кевин Маккаллистер опять остался один на новогодние праздники, правда, теперь все проблемы ему помогают решить голосовой ассистент Google и система "умный дом".

В первый день после публикации на официальном ютуб-канале Google ролик собрал почти 12 тысяч лайков и 120 тысяч просмотров.