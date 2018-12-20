В Мексике шесть человек погибли в перестрелке банд похитителей топлива

Шесть членов банд, занимающихся хищением топлива из трубопроводов, были обнаружены мёртвыми на шоссе в мексиканском штате Табаско с многочисленными огнестрельными ранениями. Об этом сообщает газета Unomasuno.

По информации журналистов, среди погибших — пятеро мужчин и одна женщина. Все они так называемые "уачиколеро" — преступники, которые сливают нефтепродукты, делая незаконные врезки в трубопроводах.

По одной из версий, представители одной из банд ехали "на дело", но на шоссе им встретились конкуренты в белом фургоне. Завязалась погоня, в результате которой неизвестные из фургона догнали "колонну" и убили всех.

Проблема с воровством топлива из трубопроводов стоит в Мексике очень остро. Ежегодные потери от такой деятельности достигают 1 миллиарда долларов. В июне во время столкновения с одной из таких банд были убиты шесть полицейских.