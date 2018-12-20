Песков назвал ситуацию в мировой экономике нестабильной

По его мнению, действия ряда стран могут привести к краху основ мировой экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент мировая экономика находится в абсолютно непредсказуемой ситуации.

— Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом, — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, сложившаяся обстановка ведёт к краху столпов мировой экономики, например Всемирной торговой организации (ВТО).

Также Песков добавил, что не знает "ни одного серьёзного аналитика", который взялся бы предсказать ситуацию в мировой торговле и международных торговых отношениях через "пару лет". При этом пресс-секретарь президента отметил, что в России, несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, экономика в среднем выдерживает положительную динамику развития, что способствует мощному рывку в будущем.