Песков заявил об информационной войне на нескольких "фронтах" в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на нескольких "фронтах" в мире ведётся информационная война.

— Скорее, это война, причём это война, которая имеет несколько полей сражений, — сказал он в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

В качестве примеров он привёл конфликты СМИ и президента Дональда Трампа в США, а также ситуацию в других странах, где, например, "президент воюет с RT".

— Это разве не война — не пускать средство массовой информации в президентский дворец? — отметил Песков, скорее всего, указывая на случай, когда представителей российского СМИ не пустили в Елисейский дворец.