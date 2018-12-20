В Москве подросток распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик

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В Москве подросток распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик

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Фото: © Flickr/Geronimo De Francesco

В центре Москвы подросток распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

— Инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на несовершеннолетнего, курящего в общественном месте. Сотрудник полиции представился, сделал молодому человеку замечание, за что тот распылил в лицо сотруднику из аэрозольного баллона, — говорится в сообщении.

В результате инцидента сотрудник правоохранительных органов был вынужден обратиться в травмпункт. Информации о задержании подростка не поступало.

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