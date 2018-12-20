Вашингтон назвал цель присутствия войск США в Сирии

В администрации США заявили, что целью ввода американских войск в Сирию было не положить конец гражданской войне, а уничтожить ИГИЛ*.

— Суть этого решения (ввести войска) заключалась в том, о чём очень чётко говорил президент (Дональд Трамп), что США идут в Сирию не для того, чтобы положить конец гражданской войне в Сирии, а для того, чтобы уничтожить ИГИЛ, — цитирует представителя американской администрации ТАСС.

При этом Вашингтон считает, что поддерживаемые США силы могут сами справиться с уничтожением остатков боевиков в Сирии.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что приказал начать вывод американских войск из Сирии. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.