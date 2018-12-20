Пентагон не уточняет сроки вывода войск из Сирии

Пентагон пока что только планирует сроки вывода войск из Сирии. Соответствующее заявление сделал представитель администрации США во время телефонного брифинга.
— Процесс уже начался, ведётся планирование, — сказал он, отвечая на вопрос о сроках вывода войск из Сирии.
Также сотрудник администрации добавил, что этим вопросом занимается Пентагон, а не Белый дом.
Напомним, в среду, 19 декабря, Белый дом официально объявил о выводе американских войск из Сирии. Представитель Пентагона Дана Уайт из соображений безопасности отказалась раскрывать детали этой операции.
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