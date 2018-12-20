Повышение ставки ФРС США практически не отразилось на курсе рубля

Российская валюта в ходе торгов на Московской бирже практически не отреагировала на повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в ходе сегодняшней торговой сессии наблюдалось колебание курса национальной валюты, но только в период ожидания решения американского регулятора. Когда же это случилось, рубль ответил незначительным снижением на две копейки.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральная резервная система США в четвёртый раз за прошедший год подняла ключевую ставку по кредитам.