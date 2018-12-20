Песков рассказал, что у Путина нет мобильного телефона

У президента России Владимира Путина нет мобильного телефона, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Насколько я знаю, у него телефона нет, — рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24". — Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут.

При этом, по его словам, глава государства получает информацию самыми различными способами: через Интернет, "дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты, папки с распечатками".