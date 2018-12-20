Песков: Россия готова к совместной борьбе с киберугрозами, но ей отказывают

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к совместной борьбе с киберугрозами, однако зарубежные партнёры отказываются от такого сотрудничества.
— Понимаете, им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как вот таких всемогущих и так далее, — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Пескова, никто в мире ещё не знает, как бороться с "фейк-ньюс" и как обеспечить безопасность в киберпространстве. Россия регулярно предлагает сотрудничество в этой области, чтобы выработать понимание "субстанции вот этих самых новых СМИ", но каждый раз получает отказ.
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