Песков считает, что Западу выгодно демонизировать Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что ряду западных СМИ выгодно демонизировать Россию и Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

— Им (СМИ. — Прим. ред.) выгоднее демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих и т. д., — сказал он.

По его мнению, грань между демонизацией и героизацией довольно тонкая, а во многих странах мира популярность России и лично Владимира Путина высока. Причём не среди власть имущих чиновников, а именно у простого народа.

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Песков заявил о масштабной информационной войне, которая ведётся на нескольких "фронтах" во всём мире.