Ещё одна детская мечта. Песков анонсировал интервью Путина тяжелобольной девочке

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал выход в скором времени интервью российского лидера, которое он даст девочке в рамках волонтёрского проекта "Мечтай со мной".

— Одна девочка захотела взять небольшое интервью у президента. И мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмёт, — цитирует Пескова ТАСС.

Как уже писал Лайф, в начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России и ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить желание ребёнка. Президент взял пять конвертов и пообещал воплотить мечты ребят в жизнь.

Российский лидер уже исполнил желание Вероники, которая хотела попасть на киностудию "Мосфильм", и Артёма, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта.

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент участвует в этой благотворительной акции не ради рейтинга.

— Дело не в рейтинге президента. Это то, чем занимаются волонтёры. У нас был Год волонтёра, президент, если вы помните, когда выступал перед ними, сказал, что "ваша работа не должна закончиться с завершением Года волонтёра. И поддержка государства тоже не закончится с завершением этого проекта", — отметил пресс-секретарь российского лидера.