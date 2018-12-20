Лондон не согласился с заявлением Трампа о разгроме ИГИЛ в Сирии

Несмотря на потерю территорий, террористическая организация всё ещё представляет серьёзную опасность, считают в британском правительстве.

Правительство Великобритании считает, что террористическая группировка ИГИЛ* по-прежнему представляет угрозу в Сирии, несмотря на то, что боевики потеряли значительную территорию.

— Мы не должны упускать из виду угрозу, которую представляют боевики. Даже без территории "Даиш" (арабское название ИГИЛ. — Прим. Лайфа) останется угрозой, — заявил пресс-секретарь британского правительства в ответ на заявление Дональда Трампа о победе над этой организацией в Сирии.

Также он заявил, что Соединённое Королевство продолжит работу в рамках международной коалиции во главе с США для полного уничтожения ИГИЛ в Сирии.

Напомним, в среду, 19 декабря, Белый дом официально объявил о выводе американских войск из Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ, однако эту точку зрения не разделили ни в России, ни в Германии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.