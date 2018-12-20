В Кремле рассказали, как обычно президент проводит новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин в праздничные каникулы часто не может позволить себе и одного полного дня отдыха, его рабочая программа на праздники всегда бывает непредсказуемой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— У президента не бывает отдыха в общечеловеческом понимании, такого — полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что президент даже не может себе позволить одного полного дня отдыха, потому что бумаги всё равно идут, страна всё равно живёт... где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что президент РФ не может себе позволить "на неделю уйти в новогоднюю нирвану". При этом о конкретных планах Путина на праздники он не сообщил.