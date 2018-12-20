Кокорин в СИЗО начал изучать Новый Завет

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали больше времени посвящать своему духовному развитию, сидя в "Бутырке". Об этом сообщают "Известия".

По словам журналистов, Кокорин в появившееся у него большое количество свободного времени занимается изучением Нового Завета, а в камере у Мамаева стоит самодельный иконостас из бумажных икон с лампадой и несколько религиозных книг.

— Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться, — сказал Мамаев.

Отмечается, что сокамерник Павла Мамаева поддерживает духовные порывы футболиста, они вместе ходят на службу в тюремную церковь.

Ранее сообщалось, что Мамаев попросил суд позволить ему встретить Новый год дома с семьёй. Однако 18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов на продление ареста. Таким образом, он останется в СИЗО до 8 февраля.