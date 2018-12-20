Песков рассказал, какие вопросы не нравятся Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, какие вопросы не нравятся российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Пескова, Путин не любит отвечать на вопросы, на которые он уже отвечал ранее. Часто случается так, что он очень подробно обсуждает ту или иную тему, а через несколько минут у него снова спрашивают то же самое.

— Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы, — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом для самого Пескова нет тем, которые ему не нравятся или надоели, поскольку "жизнь идёт очень быстро и информация живёт как мотылёк" — а значит, нужно всегда отвечать на новые вопросы.