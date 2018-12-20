Полиция Литвы освободила задержанного россиянина

Известный в Литве публицист, гражданин России Валерий Иванов, был освобождён из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 71-летний Иванов был задержан полицией ещё во вторник. А в среду в Департаменте госбезопасности Литвы сообщили, что в стране раскрыта группа лиц, якобы занимавшаяся шпионажем в пользу России, и пообещали установить, связан ли с этим Иванов.

Однако, как заявил генеральный комиссар полиции Линас Пернавас, подозрения Иванову были предъявлены только по факту хранения огнестрельного оружия, якобы найденного у него во время обыска.