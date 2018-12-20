В аэропорту Штутгарта ужесточили меры безопасности из-за попыток шпионажа

Федеральная полиция Германии ужесточила меры безопасности в аэропорту Штутгарта. По информации газеты Bild, поводом стали попытки шпионажа неизвестными лицами. Издание отмечает, что у органов безопасности земли Баден-Вюртемберг есть доказательства этих попыток.

— У нас есть информация, дать окончательную оценку которой пока нельзя. Мы обнаружили попытки шпионажа в аэропорту Штутгарта и в массовом порядке ужесточили меры безопасности в аэропорту в сотрудничестве с земельной полицией, — прокомментировал представитель Федерального управления полиции Штутгарта Роман Штромайер.

Начиная с вечера 19 декабря полицейские будут чаще патрулировать территорию аэропорта. Кроме того, значительно увеличится число патрульных.

По информации издания, о попытках шпионажа органы безопасности узнали, проанализировав записи с камер видеонаблюдения. Несколько человек "систематически следили" за зданиями аэропорта и прилегающей территорией, вели себя "заговорщически".