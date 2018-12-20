"Герои всего мира". Трамп обратился к нации по поводу вывода войск из Сирии

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"Герои всего мира". Трамп обратился к нации по поводу вывода войск из Сирии

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент США Дональд Трамп выпустил видеообращение, в котором рассказал о выводе американских войск из Сирии и снова заявил, что США разбили ИГИЛ*. Также американский лидер назвал возвращающихся домой военнослужащих "героями всего мира".

— Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему преуспели, и мы победили ИГИЛ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно землю, и пришло время нашим войскам вернуться домой, — сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что приказал начать вывод американских войск из Сирии. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. При этом в Вашингтоне заявили, что даже после вывода войск намерены продолжить давление на Дамаск и Тегеран.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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