Рэпера Juelz Santana отправили в тюрьму за попытку провезти оружие и наркотики

Американский хип-хоп-исполнитель ЛаРон Луис Джеймс, более известный под псевдонимом Джулз Сантана (Juelz Santana), приговорён к 27 месяцам тюрьмы в суде штата Нью-Джерси, сообщает TMZ.

Как ранее сообщал Лайф, в марте 2018 года молодой человек пытался вылететь на самолёте из Ньюарка, однако, когда его ручная кладь проходила через рентгеновский тоннель, сотрудник аэропорта заметил в сумке оружие и вызвал подмогу.

Сантана понял, что его попытка провезти пистолет не удалась, и решил скрыться. Позже сотрудники полиции нашли в сумке помимо пистолета наркотики и документы, удостоверяющие личность. После этого музыкант был объявлен в розыск и вскоре сам сдался властям.

Сообщается, что после отбывания заключения Сантана будет отпущен на свободу, однако ещё в течение года будет находиться под надзором правоохранительных органов. Когда исполнитель должен сдаться властям, оговорено не было.