В США боевика осудили на 40 лет за подготовку второго "11 сентября"

Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы 20-летнего члена ИГИЛ* — гражданина Канады Абдулрахмана эль-Бахнасави. Он признан виновным за сговор с целью совершения терактов в Нью-Йорке.

По данным прокуратуры, мужчина тщательно планировал атаку, которая должна была состояться в том числе на Таймс-сквер, в метро Нью-Йорка и на концертных площадках. Отмечается, что он даже определил места расположения бомб на схеме метрополитена и приобрёл материалы для их изготовления.

— Эль-Бахнасави стремился создать следующее "11 сентября", — заявил прокурор.

Напомним, в 2016 году в США были арестованы гражданин Канады Абдурахман эль-Бахнасави, гражданин США Талха Харун, а также гражданин Филиппин Расселл Салик. Они собирались устроить взрывы и стрельбу в известных районах Нью-Йорка от имени террористической организации.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.