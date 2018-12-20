"Я хозяин на уроке". На Украине учительница "взяла в заложники" детей

Учительница объяснила свой поступок желанием оградить детей от разборок школьной администрации.

На Украине в одной из школ Сумской области пожилая учительница взяла в заложники пятиклассников и не выпускала их, пока не приехала полиция, чтобы не проходить аттестацию. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Перед началом открытого урока, на который пришла аттестационная комиссия, 70-летняя Нина Кобизько закрылась в классе с учениками. В ответ на требования директора школы выпустить детей педагог ответила отказом и криками "Я хозяин на уроке!". После чего глава учреждения вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов попали в класс, когда учительница выпустила одного из учеников в туалет. После того как полицейские вывели всех детей из класса, учительница смогла объяснить своё поведение.

— Я закрыла на ключ дверь, чтобы уберечь детей от разборок администрации школы, — объяснила Кобизько.

Оказалось, что 70-летняя Кобизько отказывалась проходить аттестацию, потому что в следующем году планировала выйти на пенсию. Однако, по словам директора, эти слова от педагога она слышала на протяжении нескольких лет подряд. Кроме того, на тяжёлый характер учительницы жаловались родители учеников, которые и ранее требовали проверить её психическое состояние.