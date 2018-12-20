В Мексике убили двух подростков из каравана мигрантов

Три человека арестованы мексиканской полицией по подозрению в убийстве двух подростков из Гондураса в мексиканской Тихуане, сообщает CNN со ссылкой на генпрокурора штата Нижняя Калифорния.

Два подростка 16 и 17 лет переезжали из одного приюта для несовершеннолетних в другой, когда были убиты в результате предполагаемой попытки ограбления.

На телах погибших были найдены ножевые ранения и следы удушения. Ещё один несовершеннолетний стал свидетелем этих убийств и был серьёзно ранен нападавшими.

Как долго молодые люди находились в Тихуане и планировали ли они подавать на убежище в Соединённых Штатах, не сообщается.