Корабль "Союз МС-09" с экипажем отстыковался от МКС

Читайте также

Корабль "Союз МС-09" с экипажем отстыковался от МКС

173

Фото: © twitter.com/roscosmos

От Международной космической станции отстыковался космический корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте "Роскосмоса".

На борту корабля находятся космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор. Они доставят на землю материалы, необходимые для расследования причин появления дыры в обшивке "Союза", а также напечатанные на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

Посадка капсулы "Союза МС-09" с тремя членами экипажа по плану ожидается в 8:03 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×