Корабль "Союз МС-09" с экипажем отстыковался от МКС

От Международной космической станции отстыковался космический корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте "Роскосмоса".

Пилотируемый корабль #СоюзМС09 штатно отстыковался от Международной космической станции. Спускаемый аппарат осуществит посадку в 08:03 мск

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The #SoyuzMS09 spacecraft undocked from the International @Space_Station. Landing is scheduled at 05:03 UTC pic.twitter.com/UReQAdpzS3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 декабря 2018 г.

На борту корабля находятся космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор. Они доставят на землю материалы, необходимые для расследования причин появления дыры в обшивке "Союза", а также напечатанные на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

Посадка капсулы "Союза МС-09" с тремя членами экипажа по плану ожидается в 8:03 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.