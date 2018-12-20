Обвиняемый в убийстве чемпиона-пауэрлифтера извинился перед его родителями

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва Анар Алияр-оглы Аллахверанов извинился перед его близкими.

— Я хочу попросить прощения у родителей и родственников Андрея за то, что я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел этого и не планировал, как утверждает следствие. Я знаю, что такое потерять близкого и любимого человека, и я понимаю родителей Андрея, — передаёт слова Аллахверанова корреспондент ТАСС с заседания суда.

Он добавил, что готов понести за свои поступки справедливое наказание. По словам Аллахверанова, он сожалеет о случившемся и хотел бы вернуть время назад, чтобы избежать драки.

Прокуратура потребовала для обвиняемого наказания в виде 19 лет лишения свободы, в то время как защита Аллахверанова настаивает на переквалификации обвинения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. По этой статье наказание — до девяти лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2017 года в результате драки возле одного из кафе в центре Хабаровска погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Позднее Анар Алияр-оглы Аллахверанов, которого подозревали в убийстве, сам сдался следствию.