Эмиграция и деградация. Депутат Рады предсказал будущее для украинской молодёжи

Депутат Верховной рады Юрий Павленко заявил, что нынешняя политика украинских властей может привести к тому, что часть украинской молодёжи вскоре покинет страну, а другая останется деградировать, не имея перспектив на родине.

— В государстве отсутствует полноценная государственная политика. Это фактически заставляет одну часть молодёжи, которая более агрессивная и сильная, искать нормальный заработок и реализацию своих возможностей за границей, а вторую часть молодёжи, которая не глупее, но менее сильная, они заставляют деградировать, — сказал Павленко в интервью телеканалу NewsOne.

Он также добавил, что нынешнее молодое поколение видится ему достойной сменой и "перспективой" для будущего Украины, поскольку "у них нормальная душа, нормальное сердце, у них нормальная мораль".